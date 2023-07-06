إصابة سيدة في انهيار عقار جزئيا بالسويس.. وإجلاء السكان

شهدت منطقة كفر شار التابعة لحي الأربعين في محافظة السويس، انهيار وسقوط 4 شرفات بأحد العقارات، وأسفر الحادث عن إصابة سيدة بغيبوبة واشتباه في نزيف داخلي، وتم تأمين موقع الحادث وفرد كردون وأخلي المنزل، ونُقل المصابة إلى قسم الطوارئ في مستشفى السويس العام لتلقي العلاج.

بلاغ بالحادث

وكان مرفق إسعاف السويس تلقى بلاغًا بسقوط عدد 4 بلكونات لأحد العقارات الموجود في منطقة كفر شار التابعة لحي الأربعين، ما أسفر عن وجود إصابات، ودفع الدكتور محمد طنطاوي مدير مرفق إسعاف السويس، بسيارتي إسعاف لنقل المصابة إلى مستشفى السويس العام؛ لتلقي العلاج اللازم.

وفرض كردون بموقع الانهيار

وتوجهت قوة من قسم شرطة الأربعين لمعاينة الحادث، والحماية المدنية، حيث تم فرض كردون أمني حول المنطقة التي يتواجد بها المنزل الذي شهد الانهيار، وأخلي العقار من السكان حفاظًا على سلامتهم.

ونقلت المصابة إلى مستشفى السويس العام، تدعى «روحيه.ف.م» تبلغ من العمر 60 عامًا مصابة باشتباه نزيف داخلي، وكسر بالعمود الفقري وسحجات وكدمات وجروح متفرقه بالوجه والجسم غيبوبة، وتحرر محضر بالواقعة.