خريطة المعاهد الفنية الصحية للدبلومات الفنية نظام 3 و5 سنوات بالمحافظات

بعد إعلان نتيجة الدبلومات الفنية، يبحث أولياء الأمور عن المعاهد الفنية الصحية، التي يمكن لطلاب الشهادة الثانوية بمختلف التخصصات «الفني والصناعي والزراعي والتجاري» بنظاميه 3 و5 سنوات الالتحاق بها.

خريطة المعاهد الصحية عقب إعلان نتيجة الدبلومات الفنية

وتنشر «الوطن» خريطة المعاهد الفنية الصحية، التي يمكن لطلاب الدبلومات الفنية 2023 الالتحاق بها لهذا العام، وفقًا للتعليم العالي وهي:

- معهد إمبابة.

- معهد فني صحى المنصورة

- معهد فني صحي سوهاج

- معهد فني صحي طنطا

- معهد فني صحي الزقازيق.

- معهد فني صحي الإسكندرية.

- معهد فني صحي بنها.

- معهد فني صحي جنوب الوادي.

- معهد فني صحي أسوان.

الحصول على نتيجة الدبلومات الفنية 2023

ويمكن الحصول على نتيجة الدبلومات الفنية 2023 بالمحافظات إلكترونيا من هنا حيث يتم الدخول على رابط بوابة التعليم الفني والضغط على زر الاستعلام عن نتيجة الدبلومات الفنية 2023.