إصابة 14 شخصا في انقلاب ميكروباص على الطريق الصحراوي الغربي ببني سويف

أصيب 14 راكباً في حادث انقلاب سيارة ميكروباص على الطريق الصحراوي الغربي، أمام الصوامع، في المسافة الواقعة بين محافظتي الفيوم وبني سويف، وتم نقلهم بسيارات الإسعاف إلى مستشفى الفيوم العام لتلقي العلاج اللازم.

انقلاب سيارة ميكروباص بـ «صحراوي بني سويف» الغربي

وتلقت غرفة عمليات محافظة بني سويف، إخطارًا، يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص بالطريق الصحراوي الغربي أمام الصوامع في المسافة بين محافظتي الفيوم وبني سويف، نتج عنه إصابة 14 راكباً، وتم التوجيه بسرعة إنتقال سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث ونقل المصابين إلى أقرب مستشفى وتقديم الرعاية الطبية اللازمة لهم واتخاذ كافة الإجراءات القانونية المتبعة.

نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم العام

على الفور دفع مرفق هيئة الإسعاف المصرية إقليم شمال الصعيد بعدد من سيارات الإسعاف من مرفقي بني سويف والفيوم إلى موقع الحادث، وجرى إخلاء المصابين ونقلهم إلى قسم الإستقبال والطوارئ بمستشفي الفيوم العام.

أسماء المصابين في الحادث

وتبين أن الحادث أسفر عن إصابة كل من نصرة شعبان أمين 30 عامًا، بجروح وسحجات، وجنا مجاهد مصطفى 20 عامًا، جروح وسحجات، مريم باسم ممدوح 10 أعوام، سحجات وكدمات، ويوسف باسم ممدوح 13 عامًا، اشتباه كسر بالذراع الأيمن، وأمين شعبان أمين 18 عامًا، سحجات وكدمات، ولاء محمد سلامة 28 عامًا، سحجات وكدمات، ومجاهد مصطفى رمضان 40 عامًا، كدمة شديدة بالفخذ الأيسر.

كما أصيبت ولاء مجاهد مصطفى 15 عامًا، بكدمات متفرقة بالجسم، وعماد طه محمد 35 عامًا بكسر مضاعف بالساق الأيمن، وانتصار محمد عبد الحميد 33 عامًا، اشتباه كسر بالساق اليسرى، وحمزة عماد طه، عمره عام، بدون اصابات ظاهرية، وأم هاشم علي خفاجة 44 عامًا اشتباه كسر بالساق.