جابر القرموطي يكشف عن بدايته في مجال الصحافة: أول بصمة من شيخ الكُتاب

كشف الإعلامي جابر القرموطي، عن بدايته في مجال الصحافة، وسبب اختياره هذه المهنة، قائلا إنه منذ البداية يحب الورق بفضل أحد الشيوخ الذين يعملون في الكُتاب بقريته بميت غمر بالدقهلية، الذي يدعى الشيخ سعيد عقل، حيث يعد أول شخص علمه حرفا، إذ كان يغزل الأحرف في القفطان بالإبرة في الوقت ذاته الذي يعلمهم قراءة القرآن.

غزل الكلام وغزل القفطان

أضاف «القرموطي»، خلال لقاء ببرنامج «السفيرة عزيزة»، المذاع على قناة «DMC»، وتقدمه الإعلامية القديرة سناء منصور، والإعلامية شيرين عفت، أن هذا النموذج الجميل ما بين غزل الكلام وغزل القفطان، وعندما كانوا يغلطون في الكتاب، كان يترك ما في يده ويصفعهم، مردفا: «هو قلم واحد كفاية».

وأوضح أن هذا الشيخ أول شخص له بصمة حب الورق والكتابة، كما أن السيدة نوال الديب أول مدرسة له، كانت لها بصمة هي الأخرى، لافتا أن لديه زميلاً يدعى أحمد عبدالعظيم علمه قراءة الصحف.

برنامج السفيرة عزيزة

يُذّكر أن برنامج السفيرة عزيزة، يُذاع يوميًا من السبت إلى الأربعاء في الثالثة عصرًا، وتتبادل على تقديمه 6 مذيعات؛ وهن: الأستاذة القديرة سناء منصور، جاسمين طه، شيرين عفت، نهى عبدالعزيز، سالي شاهين، ورضوى حسن.

ويتناول البرنامج جميع القضايا والأخبار المجتمعية التي تهتم بها الأسرة المصرية بجميع عناصرها، بجانب حرصه على متابعة أخبار الموضة والأزياء، ورصد قصص النجاح المختلفة لسفيرات مصر في كل مكان داخل وخارج مصر، اللاتي حققن نجاحات في مجالات مختلفة.