عرض سائق «توك توك» متهم بقتل عامل في المرج على الطب الشرعي

قررت النيابة العامة عرض سائق توك توك متهم بقتل عامل وإصابة نجله على الطب الشرعي لإجراء تحليل الكشف عن تعاطي المخدرات لبيان إذا كان المتهم وقت ارتكاب الواقعة كان تحت تأثير المخدرات من عدمه، كما استعجلت النيابة العامة تقرير الصفة التشريحية الخاص بسبب وفاة المجني عليه.

وصول عامل للمستشفى جثة هامدة

تلقى مأمور قسم شرطة المرج إخطارا من مستشفى اليوم الواحد بدائرة قسم الشرطة بوصول عامل جثة هامدة إثر إصابته بطعنه نافذه في القلب، وبالانتقال تبين العثور على جثة عامل في العقد الخامس من العمر، وبالفحص تبين أنه يرتدي كامل ملابسه.

مشرحة زينهم

وجري نقل الجثة لمشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة التي قررت انتداب الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة وصرحت بالدفن، وكلفت النيابة العامة المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة وملابساتها وضبط الجاني.

التحريات

وكشفت الحريات بأن سائق توك توك وراء ارتكاب الواقعة بسبب خلافات الجيرة، وأضافت التحريات بأن المتهم قتل المجني عليه وأصاب نجله، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم وبمواجهته بما أسفرت عنه التحريات أيدها وأرشد عن السلاح المستخدم في الواقعة.