عرض سائق متهم بدهس مسن في مصر الجديدة على الطب الشرعي لتحليل المخدرات

قررت النيابة العامة عرض السائق المتهم بدهس مُسن أثناء عبوره الطريق بمصر الجديدة، على الطب الشرعي لإجراء تحليل الكشف عن تعاطي المخدرات لبيان إذا كان المتهم وقت ارتكاب الواقعة كان تحت تأثير المخدرات من عدمه، واستعجلت النيابة العامة تحريات المباحث حول الواقعة وملابساتها، كما طلبت النيابة العامة استدعاء أسرة المجني عليها لسماع أقوالها حول الواقعة وملابساتها لمعرفة إذا كانت تتهم أحدا بالتسبب في الواقعة من عدمه.

وصول مسن للمستشفى جثة هامدة

تلقي مأمور قسم شرطة مصر الجديدة إخطارا من إحدى المستشفيات بوصول مسن جثة هامدة ادعاء حادث سيارة، وبالانتقال تبين العثور على جثة «محمد.ب»، في العقد السابع من العمر.

انتداب مفتش الصحة للكشف الظاهري

وبالفحص تبين أنه يرتدي كامل ملابسه، كما تبين إصابته بكسور في مناطق متفرقة من الجسم، وتم تحرير محضرا بالواقعة وأخطرت النيابة العامة التي طلبت انتداب مفتش الصحة للكشف الظاهري لبيان سبب الوفاة ومعرفة هل توجد شبهة جنائية من عدمه وصرحت بالدفن، وكلفت النيابة العامة المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة وملابساتها.