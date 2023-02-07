رئيس «شباب النواب»: نسعى لتحويل الرياضة إلى أحد مصادر الدخل القومي ولا تستنزف الموارد

قال الدكتور محمود حسين، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، إن اللجنة تسعى إلى الوصول لأفضل التعديلات على قانون الرياضة، كي تتحول الرياضة المصرية لمصدر من مصادر الدخل القومي، ولا تستنزف موارد الدولة.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة اليوم، لمناقشة تعديلات قانون الرياضة المقدمة من الحكومة، والنائبين خالد بدوي وأية مدني.

وأكد رئيس لجنة الشباب، أن اللجنة مستمرة في عقد جلسات الاستماع ستستمر للوصول إلى ما يرضي ضمائرنا وتتحول الرياضة إلى أحد مصادر الدخل القومي، لافتا إلى أن جلسة اليوم، ناقشت أهم المحاور التي يرتكز عليها مشروع التعديل المقدم من الحكومة ألا وهو «الاستثمار الرياضي».

وأكد أن الاستثمار الرياضي مجال جديد، تناوله القانون رقم 71 لسنة 2017، بإصدار قانون الرياضة لأول مرة، لمواكبة التطورات والمستجدات التي يشهدها العالم في قطاع الرياضة، مضيفًا أن الاستثمار الرياضي، يعد واحدًا من أهم الاستثمارات الاقتصادية في العالم، فهو العمود الفقري الذي تعتمد عليه بعض الدول لإنعاش خزينة اقتصادها، حيث قدرت حجم الاستثمارات في صناعة الرياضة في العالم، بنحو 700 مليار دولار في عام 2017، بينما بلغت 840 مليار دولار في عام 2020.

وأكد أن القطاع الرياضي المصري، شهد منذ عام 2017 العديد من النجاحات على مستوى الاستثمار الرياضي، حيث بلغ حجم الاستثمارات في السوق الرياضي في مصر، نحو 28 مليار جنيه.

وأشار إلى أن التعديلات الخاصة بالاستثمار الرياضي بمشروع التعديل، جاءت لتعطيه دفعة كبيرة للتغلب على الإشكاليات التي تكبل انطلاقه بالصورة المستهدفة وبما يتواكب مع النهضة التي تعيشها مصر بمختلف المجالات في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي.