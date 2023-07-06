نتيجة الكشف الطبي للمعاقين بالرقم القومي.. خطوات الحصول عليها

أعلنت وزارة الصحة والسكان إمكانية معرفة نتيجة الكشف الطبي للمعاقين بالرقم القومي، وقالت وزارة الصحة والسكان في تقرير رسمي لها إنه على الشخص الراغب في معرفة نتيجة الكشف الطبي بالرقم القومي عليه القيام بمجموعة من الخطوات والتعليمات وإدخال كافة البيانات التى تطلبها موقع وزارة الصحة بشكل صحيح وجاءت هذه الخطوات على النحو التالى:-

نتيجة الكشف الطبي للمعاقين بالرقم القومي

- أولا لمعرفة نتيجة الكشف الطبي للمعاقين بالرقم القومي لابد من الدخول على موقع المجالس الطبية المتخصصة من هذا الرابط

- ثم اختيار أيقونة الاستعلام عن نتيجة الكشف الطبي وإدخال الرقم القومي المكون من 14 رقما بشكل صحيح

- وبعد ذلك الضغط على كلمة المرور لتظهر النتيجة على الفور

الأوراق المطلوبة للحصول على كارت الخدمات المتكاملة

وفي سياق متصل، حددت وزارة التضامن الإجتماعى الأوراق المطلوبة للحصول على كارت الخدمات المتكاملة وجاءت على النحو التالي:-

- ضرورة إحضار صورة شهادة ميلاد للأشخاص أقل من 16 سنة.

- وبعد ذلك تقديم صورة بطاقة الرقم القومي بشرط أن تكون البطاقة سارية.

- وكذلك تقديم تقرير طبي مميكن للإعاقات المتوسطة، وفيما يتعلق بالإعاقات الشديدة وبالغة الشدة يتمّ تقديم تقرير ورقي.

وأكدت وزارة التضامن الإجتماعى أن هناك العديد من المميزات عند الحصول على كارت الخدمات المتكاملة وهى الجمع بين معاشين، و اجراء الفحص الطبي في المستشفيات مجانا والتعين في الوظائف الحكومية بنسبة تصل الى 15% .