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«الداخلية»: ضبط طن حشيش وأفيون بحوزة عصابة لتهريب المخدرات (صور)

كتب:

محمد بركات
11:52 ص | الخميس 06 يوليو 2023
المتهمون

المتهمون

وجّهت أجهزة وزارة الداخلية ضربة قاصمة لتجار المخدرات، بالقبض على عنصرين إجراميين شديدي الخطورة، وبحوزتهما طن من مخدر الحشيش و50 كيلوجراما من مخدر الأفيون.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط باقي عناصر التشكيل العصابي شديد الخطورة، 17 عنصرا، وبحوزتهم «طن حشيش - 2 كيلوجرام أفيون – سلاح ناري – عدد من الطلقات - 7 سيارات»، وبمواجهتهم اعترفوا بنشاطهم الإجرامي على النحو المُشار إليه، وتقدّر القيمة المالية لإجمالي المواد المخدرة المضبوطة بنحو 145 مليون جنيه، واتخذت الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.

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بقلم محمد بركات