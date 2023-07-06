آراء طلاب الثانوية بالأقصر في امتحان اللغة الإنجليزية.. هل كان سهلا؟

رسم امتحان اللغة الانجليزية البسمة اليوم على وجوه طلاب الثانوية العامة بالأقصر، إذ أعرب عدد من الطلاب عن فرحتهم، اليوم الخميس، لسهولة امتحان اللغة الانجليزية، الذي جاء في مستوى الطالب المتوسط، عدا بعض الطلاب الذين رأوا أن الامتحان سهل باستثناء بعض النقاط.

وقال أكرم نبيل، طالب بمدرسة الأقصر الثانوية العسكرية بنين، إن امتحان اللغة الانجليزية كان في مستوى الطالب المتوسط، ولم يكن به أسئلة معقدة إلا أنه تضمن بعض النقاط للتفريق بين مستويات الطلاب فقط، مثل سؤال قطعة عن الذئب.

فيما أكد جورج رأفت، طالب بمدرسة الأقصر الثانوية العسكرية، أن امتحان اللغة الإنجليزية، جاء سهلا للغاية، ولم نكن نتوقع أن يأتي في هذا المستوى، لافتا إلى أن الوقت المحدد له كان كافيا للإجابة ومراجعة الأسئلة.

سهلا ولم يحتاج إلى ذكاء

فيما أشار محمود ابراهيم، طالب بمدرسة خالد بن الوليد الثانوية العسكرية، إلى أن الامتحان كان سهلا ولم يكن يحتاج إلى ذكاء، عدا بعض الأسئلة مثل سؤال القطعة وسؤال المقال الذي جاء طويلا، كما أن الوقت كان كافيا جدا فمعظم الطلاب انتهت من حل الامتحان قبل نصف الوقت.

وذكر جرجس فايز، طالب بمدرسة خالد بن الوليد الثانوية العسكرية، أن امتحان اللغة الانجليزية لم يتضمن أي أسئلة صعبة سوى قطعة القراءة في الامتحان، أما بقية الاسئلة كانت مباشرة ويمكن الإجابة عليها بشكل كامل.