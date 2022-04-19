ضبط 67 مخالفة تموينية في حملة مكبرة بالدقهلية

ضبطت قطاعات التموين ومباحث التموين والصحة والطب البيطري والبيئة بمحافظة الدقهلية 67 مخالفة في مجال المخابز والاسواق خلال الحملات التموينية أن التي تم تنفيذها علي المخابز والمحلات ومنافذ بيع السلع الغذائية والتموينية والاسواق بنطاق مراكز ومدن السنبلاوين وبندر ميت غمر ومنية النصر وبلقاس وشرببن وجمصه والجمالية في إطار توجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بتوفير احتياجات المواطنين من السلع المطابقة للمواصفات والتصدي لكافة أشكال الغش التجاري.

حملات تموينية على 7 مراكز في الدقهلية

وقال المحاسب السيد دايره وكيل وزارة التموين بالدقهلية، إنه تم المرور علي الاسواق والمحلات بمراكز ومدن السنبلاوين وبندر ميت غمر و منية النصر وبلقاس وشرببن وجمصه والجمالية وشن حملات التفتيش والرقابة التموينية واسفرت الحملات عن تحرير 19محصر نقص وزن و3 محاضر انتاج خبز غير مطابق للمواصفات ومحضر توقف مخبز بدون إذن ومحضر عدم إعطاء بون الصرف ومحضر عدم نظافة ادوات العجين ومحضر اختراق نظام.

تحرير 67 محضرا خلال الحملة

وأضاف وكيل وزارة التموين بالدقهلية، في بيان صحفي، أنه تم تحرير 14محضر عدم اعلان عن الاسعار و3محاضر عدم حمل شهادة صحيه و3 محاضر ذبح خارج السلخانه و2 محضر غلق بدال تمويني في مواعيد العمل ومحضر تجميع سلع تموينيه وتم التحفظ علي 560 كيلو سكر ومحضر غش تجارى وتم مصادرة 50 شيكارة أسمدة، وتحرير 18 محضر مخالفات بيئية وصحية وسلامة وصحة مهنية.

وأشار لاستمرار الحملات من خلال المديرية لمتابعة المخابز وضبط الأسواق علي مستوي المحافظة ومتابعة تصرفات النيابة في المحاضر مؤكدا علي تكثيف الحملات لضبط الأسعار ومنع الغش التجاري والاحتكار