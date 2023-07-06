أكبر مشترٍ للذهب عالميا يبيع كميات هائلة في شهر واحد بسبب الطلب

ما زال هناك ارتفاع كبير في في الطلب على الذهب على مستوى العالم، وهو ما يؤثر على الاحتياطات الرسمية للذهب في العديد من البنوك المركزية، ومنها البنك المركزي التركي، الذي يعد أكبر مشتر للذهب العام الماضي.

البنك المركزي التركي يبيع الذهب في وقت قياسي

ووفق تقارير مجلس الذهب العالمي، أن البنك المركزي التركي باع كميات كبيرة من المعدن الثمين في مايو الماضي، مخالفًا الاتجاه السائد في السوق للشراء وزيادة الاحتياطي.

وأضاف المجلس أن احتياطات البنوك المركزية الإجمالية من الذهب انخفضت بمقدار 27 طناً في مايو على الرغم من استمرار عمليات الشراء، ويعتبر البنك المركزي التركي هو الذي قاد هذا الاتجاه من حيث حجم المبيعات، حيث باعت تركيا ما يقرب من 63 طنًا من الذهب في مايو.

البنوك المركزية باعت 160 طن ذهب في 3 أشهر

منذ مارس، باعت البنوك المركزية بشكل عام ما يقرب من 160 طنًا، أي ما يعادل مشترياتها التراكمية خلال الأشهر الـ12 السابقة، وباستثناء مبيعات تركيا، فقد استمر الاتجاه الإيجابي فيما يتعلق بمشتريات البنوك المركزية من الذهب.

وكان هناك العديد من عوامل محددة كانت وراء مبيعات الذهب التركية هذا العام، حيث شهدت مستويات معوقة من التضخم، وكان المستهلكون يشترون الذهب لحماية قوتهم الشرائية، واضطر البنك المركزي إلى بيع ذهبه لتلبية الطلب المحلي، حيث اتخذت الحكومة خطوات للحد من واردات الذهب لإبقاء العجز التجاري تحت السيطرة.

وشهدت تركيا انخفاضًا في التضخم خلال الأشهر الثمانية الماضية، لكنها لا تزال مرتفعة للغاية، حيث ارتفعت بنسبة 38.2% في الأشهر الـ12 الماضية.

وشمل بائعو الذهب الصافون الآخرون البنك المركزي الأوزبكي، الذي باع 11 طنا من الذهب، بينما خفض البنك الوطني الكازاخستاني احتياطياته من الذهب بمقدار طنين كما باع البنك المركزي الألماني طنين من الذهب في مايو.