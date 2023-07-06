«الغرف السياحية»: زيادة أعداد الوافدين لمصر أحسن رد على الشائعات

قال علاء عاقل، رئيس لجنة تسيير أعمال غرفة المنشآت الفندقية التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية، إن هناك حرب شائعات تتعرض لها السياحة المصرية بين الحين والآخر بهدف إبطاء حركتها وعدم عودتها للمكانة التي تستحقها، لافتًا إلى أن آخر تلك الشائعات هو محاولة تفسير الشجار الذي تم بأحد فنادق الغردقة على أنه بسبب الطعام المقدم للنزلاء، بالرغم من أن الجميع يعلم بأن السبب هو خلاف بين مستأجري وحدات الإسكان السياحي بالفندق.

جذب أعداد أكبر من السياح

وأضاف «عاقل» في تصريحات لـ«الوطن» أن القطاع السياحي الحكومي والخاص لا يقف كثيرا أمام تلك الشائعات ويكتفي فقط بإظهار الحقيقة، موضحا أن القطاع يتبنى الرد العملي على تلك الشائعات والمتمثل فى العمل على جذب أعداد أكبر من السياح وبالتالي تحقيق إيرادات أكبر، فضلًا عن وضع مصر في المكانة التي تستحقها كواحدة من أفضل المقاصد على مستوى العالم.

زيادة فى أعداد السياح الوافدين لمصر خلال يوليو

وأشار رئيس لجنة تسيير أعمال غرفة المنشآت الفندقية إلى أن الحركة السياحية الوافدة لمصر خلال شهر يوليو الجارى تشهد زيادة مطردة فى كافة المناطق السياحية، لافتًا إلى أن نسب الإشغال بفنادق الغردقة وشرم الشيخ ومرسى علم والساحل الشمالى والعين السخنة والقاهرة جيدة جدا حاليا، منوها بأن نسب الإشغال حاليا بالفنادق العائمة والثابتة بالأقصر وأسوان أعلى مما كانت عليه خلال ذات الفترة من العام الماضى.