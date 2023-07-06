رئيس دار الأوبرا: نفاد تذاكر أولى حفلات «الأساتذة» منذ 4 أيام

أكد الدكتور خالد داغر رئيس دار الأوبرا المصرية، سعادته بدعم الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية لمشروع «الأساتذة»، الذي تقام أولى حفلاته غدا الجمعة.

نفاد تذاكر الحفل

وكشف «داغر»، خلال لقاء ببرنامج «الحياة اليوم»، المذاع على قناة «الحياة»، ويقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردي، عن تفاصيل أولى حفلات الفنان مدحت صالح ضمن مشروع «الأساتذة»، وقال إن تذاكر الحفل نفدت منذ 4 أيام، والحفلات المقبلة ستتوالى ضمن مشروع «الأساتذة».

وأضاف أن الفكرة تتحمل إقامة حفلات أسبوعيا وشهريا، وتتسع لكثير من الفنانين، فمصر لديها تاريخ فني عظيم وتراث غنائي لعدد عظيم من الأغاني والألحان المصرية والملحين والمغنيين العرب الذين أثروا الحياة الفنية خلال السنوات الماضية.

إعادة صياغة أوركيسترالية للأغاني

وتابع: «الفكرة هي إعادة صياغة أوركيسترالية للأغاني، فهناك العديد من الأغاني لم تحدث لها صياغة أوركيسترالية، فالأغنية يكون لها طابع مختلف، عندما يحمل صوت المطرب الهارمني للأوركسترا الذي يخرج من آلات الأوركسترا».