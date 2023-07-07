رفع آثار حادث تصادم تسبب في مصرع شخص وإصابة آخرين بالجيزة

لقي شخص مصرعه وأصيب 2 آخرين في حادث تصادم سيارتين ملاكي بشارع السودان نزلة كوبري فيصل، تم نقل الجثمان والمصابين إلى المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

تفاصيل الحادث

تلقى اللواء أحمد الوتيدي مدير المباحث الجنائية إخطارا من العقيد محمد الصغير مفتش مباحث الجيزة يفيد فيه تلقيه بلاغ من عمليات النجدة بوجود حادث تصادم بشارع السودان نزلة كوبري فيصل، وعلى الفور انتقل العميد دكتور حسن الدكروري مأمور القسم والقوة المرافقة له.

حادث تصادم

وبالإنتقال والفحص تبين وجود حادث تصادم بين سيارة ملاكي يقودها شخص 50 سنة مصاب بجروح وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم ، بسيارة أخرى ملاكي يقودها سائق 20 سنة سائق مصاب بكسور وسحجات وكدمات متفرقة بالجسم ، وبصحبته شخص مجهول «متوفى».

كما تبين أنه أثناء سير السيارة الأولي أنفجر الإطار الأمامي للسيارة مما أدى إلى اختلال عجلة القيادة بيد قائدها واصطدامه بالسيارة ، تم نقل الجثمان والمصابين إلى المستشفى ، وتم رفع آثار الحادث وتسير حركة المرور ، وتحرر محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة التي أمرت بتشريح الجثة لمعرفة سبب الوفاة والتصريح بالدفن