إصابة 5 أشخاص في حادث تصادم ميكروباصين بالشيخ زايد

أصيب 5 أشخاص في حادث تصادم بمنطقة الشيخ زايد، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج ، وتحرر محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

تفاصيل الحادث

تلقى اللواء أحمد خلف نائب مدير المباحث إخطارا من عمليات النجدة بوجود حادث تصادم ومصابين أعلى الضبعة بدائرة القسم، على الفور انتقل رجال المباحث إلى مكان الواقعة، وبالانتقال والفحص تبين اصطدام ميكروباص بسيارة أخرى ميكروباص حال قيام السيارة الأولى بقطع طريق الضبعة للالتفاف مرة أخرى اصطدمت بها السيارة الثانية ومحاولة تفاديها اصطدمت بسيارة نصف نقل بكابينة.

إصابة 5 أشخاص في الحادث

وأصيب 5 أشخاص ممن كانوا يستقلون الميكروباص الأول بكسور وسحجات وكدمات متفرقة بالجسم، كما تم نقل المصابين إلى مستشفى زايد التخصصي لتلقي العلاج ، وتم التحفظ على السيارات، وتحرر محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.