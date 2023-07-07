خريطة كليات ومعاهد تقبل الحاصلين على دبلوم صناعي نظام 3 سنوات.. بينها «آثار»

بعد إعلان نتيجة الدبلومات الفنية 2023، يبحث طلاب دبلوم صناعي نظام 3 سنوات عن الكليات والمعاهد المتاحة لهم من واقع البيانات الرسمية، التي أعلنتها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

كليات ومعاهد للدبلومات الفنية

وتستعرض «الوطن» خريطة كليات ومعاهد تقبل الحاصلين على دبلوم صناعي نظام 3 سنوات بعد اعتماد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، النتيجة، وجاءت الكليات والمعاهد على النحو التالي:

معهد فني صحي إمبابة

معهد عالي هندسة 6 أكتوبر

المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا الحديثة بالمرج

المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بالطود - الأقصر

تربية حلوان

المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بالبحيرة

المعهد العالي للهندسة وتكنولوجيا السيارات والطاقة بهليوبوليس الجديدة

معهد الجزيرة العالي للهندسة والتكنولوجيا بالمقطم

المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا ببرج العرب في الإسكندرية

معهد المنصورة العالي للهندسة والتكنولوجيا

المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بدمياط الجديدة

معهد أكتوبر العالي للهندسة والتكنولوجيا م 6 أكتوبر

المعهد العالي للهندسة الإلكترونية في بلبيس

المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا في كينج مريوط

معهد الوادي العالي للهندسة والتكنولوجيا بالقليوبية

معهد المستقبل العالي للهندسة والتكنولوجيا في المنصورة

معهد النيل العالي للهندسة والتكنولوجيا في المنصورة

معهد الجيزة العالي للهندسة والتكنولوجيا

هندسة وتكنو العبور ك 21 طريق بلبيس الصحراوي

مصر العالي هندسة وتكنولوجيا منصورة

المعهد العالي للهندسة في بلبيس

المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بالمنزلة - الدقهلية

التكنولوجيا والتعليم الصناعي حلوان

اقتصاد منزلي حلوان

التكنولوجيا والتعليم الصناعي السويس

المجمع التكنولوجي المتكامل بالسلام

اقتصاد منزلي المنوفية بشبين الكوم

التكنولوجيا والتعليم الصناعي في بني سويف

اقتصاد منزلي العريش

التكنولوجيا والتعليم الصناعي في سوهاج

المعهد العالي لتكنولوجيا النقل في وردان بالجيزة

ك.ت. فني للبصريات أبو الريش السيدة زينب

مركز التكنولوجيا المتميز بوزارة الصناعة والتجارة الخارجية

الفني الصناعى للصناعات المتطورة النهضة أول مدينة السلام القاهرة

السياحة والفنادق تعليم تبادلي حلوان

السياحة والفنادق تعليم تبادلي إسكندرية

كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة ج القاهرة الجديدة التكنولوجية

ك.ت. فني منشات بحرية بورسعيد

كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة ج الدلتا التكنولوجية

الفني لترميم الآثار بالأقصر

تشغيل المطاعم بنظام التعليم التبادلي جامعة الفيوم

كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة في القاهرة جامعة مصر الدولية التكنولوجية

الكلية المصرية الكورية لتكنولوجيا الصناعة والطاقة ج بني سويف التكنولوجية

كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة 6 أكتوبر التكنولوجية

معهد عالي تكنولوجيا بصريات مصر الجديدة

جامعة عمالية شعبة الفندقة مدينة نصر

كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة برج العرب التكنولوجية

معهد السويس لنظم المعلومات الإدارية

ك.ت. فني ري وصرف ومساحة المطرية

الدلتا العالي للحاسبات بالمنصورة لنظم المعلومات الإدارية

ك.ت. فني لمواد البناء حلوان

كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة سمنود التكنولوجية.

كليات ومعاهد للدبلوم الصناعي

الإدارة والسكرتارية والحاسب بكلية البنات نظم المعلومات الإدارية

ك.ت. فني صناعي إسكندرية

آثار القاهرة

كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة بالفيوم - دمو جامعة مصر الدولية التكنولوجية

الكلية التكنولوجية المصرية الألمانية بأسيوطك.ت. فني صناعى الصحافه

ك.ت. فني صناعى بنها

كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة شرق بورسعيد التكنولوجية

ك.ت. فني صناعي سوهاج

العالي للحاسبات والمعلومات شعبة نظم طنطا

تكنولوجيا عمالية مدينة نصر بمصروفات

كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة طيبة التكنولوجية

ج. عمالية علاقات صناعية بمدينة نصر

كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة جامعة أسيوط التكنولوجية

كلية تكنولوجيا الخدمات الفندقية والسياحية شرق بورسعيد

معهد عالي حاسبات شعبة نظم معلومات إدارية في شبرا الخيمة

آثار الفيوم