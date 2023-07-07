باحث لـ القاهرة الإخبارية: الصين تزدهر.. والاقتصاد الأمريكي يتراجع

علق الكاتب والباحث السياسي ماك شرقاوي على زيارة وزيرة الخزانة الأمريكية للصين مؤكدًا أهمية هذه الزيارة خاصة وقد سبقتها زيارة وزير الخارجية الأمريكي مشيرًا إلى أن هذه الزيارة لوضع تفهمات بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين خاصة أن الصين بدأت تزدهر اقتصاديًا والاقتصاد الأمريكي ليس على أفضل حال.

لا بد من وضع حدود للحرب الباردة بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين

وأوضح خلال مداخلة مع الإعلامي أحمد أبوزيد في برنامج «هذا المساء» المذاع عبر فضائية «القاهرة الإخبارية» أن الصين بدأت في فرض قيود على تصدير معدنين نفيسين من المعادن المستخدمة في صناعة الرقائق الالكترونية مشيرًا أنه لا بد من وضع حدود للحرب الباردة بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين.

الصين أصبح لها أفضلية في الميزان التجاري

وأشار إلى أن بكين أصبح لها أفضلية في الميزان التجاري مؤكدًا أن الميزان التجاري الأمريكي أصبح يأن بـ690 مليار دولار واردات صينية مقابل 159 مليار صادرات للصين وحدوث فجوة قدرها 537 مليار دولار بينما أكنت الفجوة 375 مليار دولار في عهد ترامب.