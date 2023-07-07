مصرع 6 أشخاص وإصابة 81 آخرين في حريق بدار للمسنين بإيطاليا

لقي 6 أشخاص مصرعهم، وأُصيب أكثر من 80 جراء حريق نشب في دار للمسنين في مدينة ميلانو الإيطالية، حسبما ذكرت وكالة أنباء أنسا الإيطالية.

مصرع 6 وإصابة أكثر من 80 في حريق دار مسنين

وأشارت الوكالة إلى أنّ الحريق نشب في تمام الساعة 11.20 بتوقيت جرينتش أمس الخميس، وتوجهت فرق الإطفاء إلى موقع الحادث لإخماد الحريق.

وأكدت خدمات الطوارئ المحلية في مدينة ميلانو، أنّ 81 شخصا نقلوا إلى المستشفيات، من بينهم اثنان في حالة حرجة.

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وفي عام 2022، نشب حريق في دار غير مسجلة للمسنين بمدينة كيميروفو السيبيرية، أسفر عن مقتل 20 شخصا، وتوجهت فرق الإنقاذ لموقع الحادث لانتشال وخروج المسنين من الدار، وفقا لوكالة أنباء «تاس» الروسية.