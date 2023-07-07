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جامعة كفر الشيخ تكشف تفاصيل مبادرة «جمل بلدك»: رسم جداريات بالشوارع

كتب:

شريف سليمان
10:14 ص | الجمعة 07 يوليو 2023
مبادرة جمل بلدك

مبادرة جمل بلدك

كشفت الدكتورة أماني شاكر نائب رئيس جامعة كفر الشيخ لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، تفاصيل مبادرة «جمِّل بلدك» التي أطلقتها الجامعة، قائلة: «نتعاون بشكل مثمر مع المحافظة، وتم تذليل عقبات كثيرة داخل وخارج الجامعة من قبل المحافظ، وتستهدف المبادرة تصميم الجداريات المتعددة وتزيين الأشجار وتحسين الصورة البصرية ورسم الجداريات بالشوارع وجدران المدارس والمصالح الحكومية».

وأضافت «شاكر» خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين مصطفى كفافي وبسنت الحسيني، أن المبادرة تهدف إلى نشر الوعي الجمالي والفني والحضاري من خلال تجميل الشوارع والميادين والجدران بكل أرجاء المحافظة، وكانت الفكرة في عام 2017 عندما طلبت من الطلاب نشر الجمال الفني في الشوارع، ولكن كان هناك خوف ورعب لأن أكثر الطالبات بنات.

ردود فعل إيجابية

وتابعت نائب رئيس جامعة كفر الشيخ لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة: «فوجئنا بالاحترام وردود الفعل الإيجابية، وجاءتنا دعوات من مدن أخرى مثل بلطيم من أجل تجميل الشوارع، فطلبنا توفير الخامات، وعلمنا الطلاب كيفية ترشيد الاستهلاك».

بانوراما المبادرة

وأوضحت: «أغلب شغل المبادرة يعتبر بانوراما، تشعر كأنه معرض مفتوح واكتشفنا مواهب لم نكن نشعر بها، وبخاصة أن كفر الشيخ بها حضارة فرعونية وفن إسلامي وفن قبطي، بالإضافة إلى الفن المعاصر واستشراف المستقبل، والطلاب عُرض عليهم أعمال كثيرة من ديكورات المنازل والمحال.. المحال المجاورة والمؤسسات كانت بتضايفهم وبتجيب لهم أكل ومشروبات، ولم نكن نتوقع هذا الأمر».

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