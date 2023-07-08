لطلاب الدبلومات الفنية.. اعرف شروط التقديم في معاهد التمريض

أقرت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بالتنسيق مع المجلس الأعلى للجامعات، قواعد قبول الشهادات الفنية نظام 3 سنوات «تجاري- صناعي- زراعي- فنادق»، في المعاهد المختلفة التابعة للجامعات.

ويمكن لطلاب الدبلومات الفنية، التقديم للالتحاق بالمعاهد الفنية بالجامعات، خلال تنسيق المرحلة الثالثة.

تنسيق الدبلومات الفنية

كشف المجلس الأعلى للجامعات، في بيان له، قبول حملة دبلوم المدارس الثانوية الفنية لمساعدي الخدمات الصحية بـ المعاهد الفنية للتمريض التابعة للجامعات، وفقا للأعداد التي يقررها المجلس الأعلى للجامعات، والأسبقية للمجموع الأعلى، ويتم الترشيح إقليميا.

ونعرض في السطور التالية، أبرز شروط التقدم للقبول بالمعاهد الفنية للتمريض، وفقا لما ذكره المجلس الأعلى للجامعات:

شروط التقديم على المعاهد الفنية للتمريض

1- أن يكون الطالب حديث التخرج.

2- ألا يقل مجموع الطالب الكلي للدرجات عن 75%.

3- أن يكون الطالب مصري الجنسية.

4- يتم قبول الطلبة والطالبات بالمعاهد الفنية للتمريض.

5- يشترط أن يجتاز الطالب الاختبار الشخصي الذي يعقد بالمعهد بعد الترشيح.

6- يتم توزيع الطلاب المتقدمين من الحاصلين على دبلوم المدارس الثانوية الفنية لمساعدي الخدمات الصحية، على المعاهد الفنية للتمريض إقليميا.​