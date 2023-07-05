رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2023 برقم الجلوس في محافظة أسوان

تشغل نتيجة الدبلومات الفنية 2023 برقم الجلوس في محافظة أسوان، اهتمام الآلاف من الطلاب في مختلف مراكز وقرى المحافظة، ومن المقرر أن يعلن عنها رسميا بعد قليل في مؤتمر صحفي للدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بمقر العاصمة الإدارية الجديدة.

نتيجة الدبلومات الفنية 2023 برقم الجلوس محافظة أسوان

وبعد اعتمادها من قبل وزير التربية والتعليم يمكن الحصول على نتيجة الدبلومات الفنية 2023 برقم الجلوس محافظة أسوان عبر بوابة التعليم الفني واختيار الفئة (فندقي، زراعي، صناعي، تجاري) من هنا.

محافظ أسوان يعتمد نتائج الدبلومات الفنية

واعتمد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان تنسيق القبول بمدارس الثانوية الفنية بفروعها المختلفة، والتي تشمل التعليم الزراعي والصناعي والتجاري والفندقي للعام الدراسي 2023/2024 بمختلف مدارس التعليم الفني بالمحافظة.

ولأول مرة يجرى تنسيق قبول الطلاب بالمدارس الفنية حسب الفصول المتاحة في كل مدرسة، والقبول للأعلى مجموع حسب القوة الاستيعابية بكل مدرسة، مع الالتزام بعدد الطلاب المحدد بكل فصل ودون التقيد بالإدارة التعليمية للطالب، وذلك تحقيقا لمبدأ تكافؤ الفرص بين الطلاب، في ضوء المؤشرات العامة لنتيجة الشهادة الإعدادية.

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنيفي وقت سابق أن نتائج الدبلومات الفنية للدور الأول لعام 2023 يعلن عنها عبر موقع الوزارة الإلكتروني fany.emis.gov.eg، وذلك بعد عودة الطلاب من إجازة عيد الأضحى بعد إتمام عملية تصحيح الامتحانات وتسجيل الدرجات، ومن المتوقع أن يجرى إعلان النتائج خلال الأسبوع الأول من شهر يوليو 2023 على الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم.