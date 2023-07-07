مراسلة القاهرة الإخبارية: تشييع جنازة شهيدي عملية الاقتحام الإسرائيلي اليوم

قالت ولاء السلامين مراسلة قناة القاهرة الإخبارية من رام الله، إنّ عملية اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي لمدينة نابلس أسفرت عن استشهاد مواطنين إثنين و3 إصابات كما ورد من وزارة الصحة، مشيرةً إلى تشييع جنازة الشهيدين اليوم بعد صلاة الجمعة.

بداية الأحداث في نابلس صباح اليوم

وأضافت السلامين، في مداخلة هاتفية مع قناة القاهرة الإخبارية: «تطورت الأحداث عندما دخلت قوة من المستعربين والقوات الخاصة إلى مدينة نابلس، ثم دخلت تعزيزات من قبل قوات الاحتلال من أجل مساندة هذه القوى الخاصة».

قوات الاحتلال انسحبت من نابلس

وتابعت مراسلة قناة القاهرة الإخبارية: «قوات الاحتلال انسحبت بتعزيزاتها الكبيرة من الموقع بعدما اعتقلت شابين إثنين، والمصادر الصحفية تتحدث عن أن هذين الشابين من المقاومين، كما عبثت بمحتويات المنازل في نابلس، وجميع الإصابات تتراوح بين متوسطة وخفيفة».