رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

أحمد الخطيب

مراسلة القاهرة الإخبارية: تشييع جنازة شهيدي عملية الاقتحام الإسرائيلي اليوم

كتب:

شريف سليمان
11:39 ص | الجمعة 07 يوليو 2023
قناة القاهرة الإخبارية

قناة القاهرة الإخبارية

قالت ولاء السلامين مراسلة قناة القاهرة الإخبارية من رام الله، إنّ عملية اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي لمدينة نابلس أسفرت عن استشهاد مواطنين إثنين و3 إصابات كما ورد من وزارة الصحة، مشيرةً إلى تشييع جنازة الشهيدين اليوم بعد صلاة الجمعة.

بداية الأحداث في نابلس صباح اليوم

وأضافت السلامين، في مداخلة هاتفية مع قناة القاهرة الإخبارية: «تطورت الأحداث عندما دخلت قوة من المستعربين والقوات الخاصة إلى مدينة نابلس، ثم دخلت تعزيزات من قبل قوات الاحتلال من أجل مساندة هذه القوى الخاصة».

قوات الاحتلال انسحبت من نابلس

وتابعت مراسلة قناة القاهرة الإخبارية: «قوات الاحتلال انسحبت بتعزيزاتها الكبيرة من الموقع بعدما اعتقلت شابين إثنين، والمصادر الصحفية تتحدث عن أن هذين الشابين من المقاومين، كما عبثت بمحتويات المنازل في نابلس، وجميع الإصابات تتراوح بين متوسطة وخفيفة».

اقرأ المزيد:

«القاهرة الإخبارية»: استشهاد فلسطينيين برصاص الاحتلال الإسرائيلي في نابلس

«القاهرة الإخبارية»: أمريكا تمنح أوكرانيا قنابل عنقودية محظورة دوليا

محلل سياسي لـ القاهرة الإخبارية: حزب الله يرد على استهداف بلدة غجر المحتلة

قناة القاهرة الإخبارية: رئيس بلغاريا يخشى تقليل مخزون الأسلحة في جيشه

مراسل القاهرة الإخبارية ببيروت: لبنان سجل 18 انتهاكا للاحتلال الإسرائيلي
بقلم شريف سليمان