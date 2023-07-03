طقس الـ72 ساعة المقبلة.. حار نهارا وتحذير من التعرض للشمس

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية حالة الطقس المتوقعة خلال الـ72 ساعة المقبلة، إذ يسود طقس معتدل الحرارة في الصباح الباكر وليلًا على الأنحاء كافة، بينما تشهد ساعات النهار طقسًا حارًا رطبًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، ويكون شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

شبورة ورياح على عدة مناطق

وذكرت هيئة الأرصاد الجوية أنه تنتشر شبورة مائية خفيفة في الصباح حتى الساعة 6 صباحًا، وتنشط على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء، وتنشط الرياح على عدة مناطق من السواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

تحذيرات من الشمس والرطوبة

وعلى الرغم من انتشار الشبورة والرياح، حذرت هيئة الأرصاد الجوية من التعرض المباشر لأشعة الشمس، كونها تزيد من الشعور بارتفاع درجات الحرارة، كما أنّ ارتفاع نسب الرطوبة نهارًا يزيد من الإحساس بحرارة الطقس عن المتوقع في الظل بقيم تتراوح من 2 لـ3 درجات مئوية.

درجات الحرارة الثلاثاء 4 يوليو

- القاهرة والوجه البحري: العظمى 35 والمحسوسة 37 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: العظمى 29 والمحسوسة 32 درجة مئوية.

- جنوب سيناء: العظمى 40 والمحسوسة 42 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى40 والمحسوسة 42 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 43 والمحسوسة 44 درجة مئوية.

درجات الحرارة الأربعاء 5 يوليو

- القاهرة والوجه البحري: العظمى تسجل 34 والمحسوسة 36 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: العظمى تسجل 29 والمحسوسة 31 درجة مئوية.

- جنوب سيناء: العظمى تسجل 39 والمحسوسة 42 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى تسجل 36 والمحسوسة 38 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى تسجل 43 والمحسوسة 44 درجة مئوية.

درجات الحرارة الخميس 6 يوليو

- القاهرة والوجه البحري: العظمى 34 والمحسوسة 37 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: العظمى 30 والمحسوسة 33 درجة مئوية.

- جنوب سيناء: العظمى 38 والمحسوسة 40 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 37 والمحسوسة 39 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 41 والمحسوسة 42 درجة مئوية.