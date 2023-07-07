«سمير» يحيي ذكرى استشهاد «منسي» وأبطال«البرث» بفيلم تسجيلي: أغلى الرجال

بنبرة مليئة بمختلف المشاعر، منها الفخر والحزن والحنين، كان التعليق الصوتي لمحمد سمير، على فيديو قصير لا تتجاوز مدته عدة دقائق عبارة عن فيلم تسجيلي، يتحدث فيه عن الشهيد البطل أحمد منسي ورجاله، الذي تحل اليوم ذكرى استشهادهم داخل مربع البرث بجنوب رفح.

فيلم تسجيلي عن شهداء مربع البرث

«أنا بحب شخصية المنسي جدًا وكان يستاهل إني اتكلم عنه وعن أبطال البرث لأن كل واحد فيهم حقيقي بطل»، كلمات بدأ بها محمد سمير، مُعد ومعلق الفيلم التسجيلي عن الشهيد أحمد المنسي، حديثه لـ«الوطن»، موضحا أن الفيلم كامل إعداد ذاتي، من حيث الفكرة والإعداد والتعليق الصوتي، مؤكدا أنه يهدي هذا العمل لزوجة الشهيد وأولاده.

ما يقرب من 48 ساعة، استغرقها «محمد» في الانتهاء من إعداد الفيلم التسجيلي «ملحمة البرث»، احتفاءًا بذكرى الشهيد أحمد المنسي وأبطال مربع البرث: «من بعد الثورة البلد تعبت كتير وكنت عايز أتكلم، الأحداث في الفترة دي واأنا كنت حابب اتكلم عن المنسي، عشان كدا اتكلمت عن البلد بشكل عام والمنسي بشكل خاص»، وفق تعبيره.

ملحمة البرث

«أنا بحب الأعمال الوطنية عشان كدا بحب أركز على الجهود اللي حصلت وبعمل حاجات كتيرة خاصة بالأحداث الوطنية زي ثورة 25 يناير» وفق ما رواه «محمد»، مشيرًا إلى أن الفيلم التسجيلي «ملحمة البرث» من أحب الأعمال إلى قلبه، خاصة أنه يتحدث عن الشهيد أحمد المنسي ورجاله الأبطال.

على الرغم من أن الإعداد والتعليق الصوتي خاص بـ«محمد»، إلا أن هناك العديد من عاونه على الانتهاء من هذا العمل وإخراجه بهذا الشكل، منهم مهندس الصوت جورج يعقوب، والمخرج تامر صابر، ومراجعة اللغوية آيات مدحت، وفي نهاية الفيلم شاركته في التعليق الصوتي جيهان محمود، مشيرا إلى أنه يشعر بالفخر من هذا العمل ومشاركته للمجموعة المعاونه.