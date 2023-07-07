ارتفاع طفيف في أسعار الذهب عالميا.. «اعرف سعر الأوقية كام»

سجلت أسعار الذهب العالمية ارتفاعًا طفيفًا، إذ بلغ سعر الأوقية 1920 دولارًا، اليوم الجمعة، بعد أن أظهر تقرير الوظائف في الولايات المتحدة تباطؤ نمو الوظائف الأمريكية أكثر مما كان متوقعًا الشهر الماضي.

معدل البطالة ينخفض إلى 3.6%

ووفقا لما أعلنه موقع ترينيدنج إيكونومي، فأن معدل البطالة انخفض إلى 3.6% واستقر نمو الأجور بعد القراءة المعدلة بالزيادة لشهر مايو، قام المتداولون بتسعير زيادة قدرها 25 نقطة أساس في سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية هذا الشهر، بينما من المقرر أن تواصل البنوك المركزية الرئيسية الأخرى بما في ذلك البنك المركزي الأوروبي وبنك إنجلترا وبنك كندا المزيد من التشديدات.

مخاوف من التشديد تدفع الاقتصادات إلى الركود

من ناحية أخرى، حافظ بنك الاحتياطي الأسترالي على سعر الفائدة النقدي عند 4.1% في وقت مبكر من هذا الأسبوع، في غضون ذلك، أصبح المستثمرون قلقين بشكل متزايد بشأن صحة الاقتصاد العالمي وتتزايد المخاوف من أن يؤدي المزيد من التشديد إلى دفع الاقتصادات إلى الركود.

أسعار الذهب اليوم في مصر

وسجل الذهب عيار 21 حوالي 2195 جنيها، فيما بلغ سعر الذهب عيار 24 حوالي 2509 جنيهات وبلغ الذهب عيار 18 حوالي 1881 جنيها.