تنسيق التمريض الأزهري بدمياط.. الشروط والمستندات

بدأ تنسيق القبول بمعهد الفني للتمريض الأزهري 2023-2024، في محافظة دمياط، الذي شغل اهتمام الآلاف من الطلاب وأولياء أمورهم، بعد اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية في دمياط، وظهور النتيجة، الذي يعد أحد أهم بدائل الثانوية العامة، التي تؤهل لسوق العمل.

مدرسة التمريض بمستشفى جامعة الأزهر في دمياط الجديدة

جاء تنسيق القبول بمدرسة التمريض الأزهري بمستشفى جامعة الأزهر بدمياط الجديدة للعام الدراسي 2023- 2024 بحد الأدنى لمجموع التقدم للتنسيق، لا يقل عن 75% من المجموع الكلي للشهادة الإعدادية الأزهرية، بواقع 367.5 درجة الإعدادية الأزهرية، و80% من المجموع الكلي للشهادة الإعدادية العامة، بواقع 224 درجة للإعدادية العامة.

وأعلن المعهد الفني للتمريض بمستشفى جامعة الأزهر بدمياط الجديدة، فتح باب التقديم للتنسيق القبول للطالبات الجدد للعام الدراسي 2023/ 2024 في الفتره من 4/7/2023 حتى 18/7/2023.

شروط التقدم للالتحاق بالمعهد الفني للتمريض الأزهري

كانت شروط المتقدمات لمعهد التمريض بمستشفى جامعة الأزهر بدمياط الجديدة، الالتزام بالقوانين واللوائح المنظمة لعمل المعهد القانون التنظيم من الأزهر، بشروط التنسيق التي يقرها مجلس إدارة المعهد، مع مراعاة الإجراءات الاحترازية، طبقا لشروط الالتحاق بالمعهد الواردة بلائحة المعهد المعتمدة من المجلس الأعلى للأزهر وتشمل الآتي:

- أن تكون الطالبة مسلمة مصرية من محافظه دمياط إقامة وتخرج، وحسنة السير والسلوك.

- ألا يقل السن في بداية العام الدراسي عن 14 عاما، ولا يزيد عن 16 عاما.

- الحصول على شهادة إتمام الدراسة بمرحله التعليم الأساسي في العام ذاته.

المستندات المطلوبة للتقدم للمعهد الفني للتمريض الأزهري

- صورة استمارة النجاح في الشهادتين الابتدائية والإعدادية، طبقا للشروط الموضحة سابقا، مع وجود الأصول للاطلاع عليها.

- صورة بطاقة الرقم القومي الخاصة بولي الأمر، مكتوب عليها رقم هاتفه المحمول، طبقا للشروط الموضحة سابقا.

- صورة شهادة ميلاد الطالبة كمبيوتر.

- أصل إيصال التوريد لرسوم التقديم للتنسيق «النسخة الحمراء».

وشدد المعهد، على أنه لن يتم الالتفات إلى الطلبات الواردة بعد التاريخ 18/7/2023 أو التي لا تحتوي على المستندات المطلوبة بالأعلى.