إصابة شخصين في نشوب حريق بمطعم بالطالبية

أصيب شخصان يعملان بمطعم بحروق متفرقة بالجسم، إثر نشوب حريق في مطبخ المطعم، وتم نقلهما إلى المستشفى لتلاقى العلاج، وحرر محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

تفاصيل الواقعة

تلقى المقدم محمد نجيب، رئيس مباحث الطالبية، إخطارا من الرائد محمد عطية، معاون القسم، يفيد بتلقيه بلاغا من عمليات النجدة بنشوب حريق بمحل للمأكولات بشارع فيصل، وعلى الفور انتقل الرائدان إسلام البنداري ومحمد حبيب، معاوني القسم إلى مكان الواقعة.

تفاصيل الإصابات

وبالانتقال والفحص تم لقاء مدير المطعم، 50 سنة، مصاب بحروق متفرقة بالجسم، وعامل، 15 سنة، مصاب بحروق بالوجه والبطن والزراعين، الذين أفادوا أنه حال تواجدهم بالمطبخ حدث تسريب غاز من أسطوانه الغاز مما أدى إلى نشوب الحريق.

تم إخماد الحريق، ونقل المصابين إلى مستشفى أم المصريين لتلقي العلاج، ولا توجد أي تلفيات بالمطعم، وحرر محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.