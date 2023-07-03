السيطرة على حريق بحظيرة مواشي في الجيزة

نشب حريق داخل حظيرة بعزبة الإصلاح دائرة قسم شرطة منشأة القناطر بالجيزة ونتج عنه نفوق 5 رؤوس ماشية، وجرى تحرير محضر بالواقعة، وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

بلاغ بحريق في حظيرة مواشي

تلقى اللواء أحمد الوتيدي مدير المباحث الجنائية، إخطارًا من المقدم أحمد عكاشة رئيس المباحث يفيد تلقيه بلاغًا من عمليات النجدة، بوجود حريق بحظيرة مواشي بعزبة الإصلاح بدائرة القسم، على الفور انتقل رجال المباحث إلى مكان الواقعة، وجرت السيطرة عليه، ونتج عنه نفوق 5 رؤوس ماشية.

سبب اندلاع الحريق

وبالانتقال والفحص، وبسؤال مالك الحظيرة، تبين نشوب الحريق بسبب وجود راقية نار موجودة بجوار الحظيرة، وتطاير البعض منها مما أدى إلى اشتعال الحظيرة، ولم يتهم أحدًا بشيء، وجرى تحرير محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.