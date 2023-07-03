السيطرة على حريق اندلع في شقة بسبب انفجار أسطوانة غاز بقنا

أصيب شاب، صباح اليوم، إثر انفجار أسطوانة بوتاجاز في الطابق الثاني من منزل بقرية العليقات مركز قوص، جنوب محافظة قنا، وتمكنت الحماية المدنية من إخماد النيران.

انفجار أسطوانة بوتاجاز

وتلقى اللواء إيهاب طه، مدير أمن قنا، إخطارًا من غرفة العمليات يفيد ورود بلاغ من هيئة إسعاف قنا، بانفجار أسطوانة بوتاجاز في الطابق الثاني من منزل بقرية العليقات في قوص، ما أسفر عن إصابة شاب بحالة اختناق ونقل إلى المستشفى.

وبحسب مرفق إسعاف قنا، تبين إصابة أبو الحسن حامد محمد، 30 عامًا، باختناق إثر انفجار أسطوانة بوتاجاز في منزل بقرية العليقات مركز قوص.

وتم نقل المصاب إلى مستشفى قوص المركوي، جنوب محافظة قنا لتلقي العلاج والرعاية الطبية اللازمة .

وانتقلت قوات الحماية المدنية وتمكنت من السيطرة على الحريق الذي أتلف جميع مشكلات الشقة، وجاري الكشف عن أسباب اشتعال النيران في الأسطوانة.

وحُرر محضر بالواقعة، وأخطرت جهة التحقيق لإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الحريق، والتي كلفت وحدة المباحث بالتحري حول الواقعةوكشف ملابساتها.