إعادة الحركة المرورية لطبيعتها بعد رفع أثار حادث تصادم بالواحات

لقي شخصان مصرعهما، بينما أصيب آخر فى حادث تصادم بطريق الواحات، وجرى نقل الجثامين والمصابين إلى المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة، وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

تفاصيل الحادث

وتلقى اللواء أحمد خلف نائب مدير المباحث، إخطارا من اللواء أحمد الوتيدي مدير المباحث الجنائية، يفيد فيه بتلقيه بلاغا من عمليات النجدة، بوجود حادث تصادم بطريق الواحات البحرية ومتوفين ومصاب، على الفور انتقل رجال المباحث إلى مكان الواقعة.

وبالانتقال، تبين أنه أثناء سير سيارة نقل ثقيل قيادة سائق 20 سنة «متوفى»، بصحبته شخص آخر، مصاب بكسور وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، اصطدمت بهما سيارة نقل مقطورة وجها لوجه، لعدم تقدير المسافات قيادة سائق 50 سنة «متوفى».

وجرى نقل الجثامين والمصاب إلى المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة، وأحيل إلى النيابة العامة التي أمرت بتشريح الجثث، لمعرفة سبب الوفاة والتصريح بالدفن.