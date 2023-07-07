فتح باب القبول بجميع المدارس الثانوية الفنية للتمريض بالدقهلية.. الشروط

أعلن الدكتور شريف مكين وكيل وزارة الصحة بالدقهلية اليوم، عن قيام المديرية بفتح باب القبول بجميع المدارس الثانوية الفنية للتمريض بالدقهلية، وبداية قبول دفعة جديدة من الطالبات الحاصلات على الشهادة الإعدادية لهذا العام 2023، للالتحاق بالمدارس الثانوية للتمريض بمراكز ومدن وقرى المحافظة.

فتح باب التقديم لمدارس التمريض بالدقهلية

وكشف الدكتور شريف مكين وكيل الوزارة في بيان له أنه سيتم فتح باب القبول بجميع المدارس الثانوية الفنية للتمريض طبقاً للتوزيع الجغرافي اعتباراً من السبت 8/7/2023 حتى السبت 22/7/2023، إذ يستمر التقديم بها 15 يوم.

وأشار إلى أنه يوجد شروط للقبول في مدارس التمريض الفني بمحافظة الدقهلية، إذ يتاح للطلاب التقديم في المدارس بكل إدارة تابعة لهم، وتقوم المدرسة باختيار أعلى 30 مجموع للمتقدمين، وإجراء اختبارات محددة لهم.

أماكن مدارس التمريض بالدقهلية

وأوضح أن مديرية الصحة بالدقهلية تشترط نجاح الطلاب في الاختبارات المحددة ليتمكنوا من الالتحاق بمدارس التمريض الفنية بالمحافظة والتي تتواجد في مختلف المراكز من ضمنها:«دمنة، نبروه، دكرنس، المنزلة، طلخا، تمريض بلقاس، دماص، شربين، ميت غمر، أجا، الجمالية، منية النصر، المطرية، البرامون، وبني عبيد».

شروط التقديم لمدارس التمريض بالدقهلية

حددت مديرية الصحة بالدقهلية عدة شروط لقبول مدارس التمريض منها:

- أن تكون الطالبة مصرية الجنسية وحسن سير وسلوك.

- أن يكون عدد الطلاب في الفصول يصل إلى 25- 30 طالبة بالفصل.

- مدة الدراسة بالتمريض 5 سنوات منهم 3 سنوات بالثانوية الفنية و سنتين في المعاهد التمريضية

- ألا تكون الطالبة متزوجة، وإلا يحدث زواج طوال مدة الدراسة في مدارس التمريض

- عدم النقل من محافظة لأخرى

ولفت الدكتور محمد زين مدير إدارة التدريب والمدارس إلى أن الأفضلية ستكون للمجاميع الأعلى.