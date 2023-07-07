مصرع مسنة وإصابة اثنين في حادث تصادم بالشيخ زايد

لقت ربة منزل مصرعها، وأصيب 2 آخرين، بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، في حادث تصادم بطريق مصر اسكندرية بدائرة القسم، وتم نقل المتوفية والمصابين إلى المستشفى، وحرر محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

تفاصيل الحادث

تلقى اللواء أحمد خلف، نائب مدير المباحث، إخطارا من اللواء أحمد الوتيدي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بتلقيه بلاغا من عمليات النجدة بنشوب حريق بأحد السيارات بطريق مصر اسكندرية بدائرة القسم، وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى مكان الواقعة.

السيارة قيادة محاسب

وبالانتقال والفحص تبين نشوب حريق كامل بسيارة ملاكي، قيادة محاسب 30 سنة، الذي أفاد بأنه أثناء سيره انحرفت منه السيارة واصطدمت بالرصيف الخرساني، مما أدى إلى اشتعال مقدمة السيارة وأثناء ذلك توقفت سيارة أخرى يقودها سائق، فاصطدمت به سيارة ملاكي أخرى بها تلفيات بمقدمة السيارة وبداخلها ربة منزل 70 سنة «متوفية» وبصحبتها 2 آخرين مصابين بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم.

وتم نقل الجثمان والمصابين إلى المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.