مصرع ربة منزل بكرداسة في حادث تصادم

لقت ربة منزل مصرعها أثناء عبورها الطريق، في حادث تصادم، وتم نقل الجثمان إلى المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

تفاصيل الحادث

تلقى اللواء أحمد الوتيدي، مدير المباحث الجنائية، إخطارا من المقدم محمد الجوهري، رئيس مباحث كرداسة، يفيد بتلقيه بلاغا من عمليات النجدة بوجود حادث تصادم ومتوفية بالطريق الأبيض بدائرة القسم.

وعلى الفور انتقل المقدم محمد الجوهري، رئيس المباحث والقوة المرافقة له إلى مكان الحادث، وتبين أنه أثناء سير سيارة ميني باص قيادة سائق، 50 سنة، اصطدم بربة منزل، 55 سنة، أثناء عبورها الطريق مما أدى إلى وفاتها في الحال.

وتم نقل الجثمان إلى المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، كما تجرى جهات التحقيق تحقيقاتها في الحادث.