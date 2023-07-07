أسعار الذهب اليوم في مصر بنهاية التعاملات.. عيار 21 بـ2210 جنيهات

شهدت أسعار الذهب، استقرارا ملحوظا في نهاية تعاملات اليوم، في مختلف الأعيرة، وتستعرض «الوطن» أسعار الذهب اليوم في مصر الجمعة 7-7-2023، في نهاية تعاملات اليوم بحسب بيانات الشعبة العامة للذهب الغرف التجارية.

سعر جرام الذهب عيار 24

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 فى نهاية تعاملات اليوم الجمعة 2526 جنيهًا للشراء دون احتساب سعر المصنعية والضريبة، إذ يعد العيار الأنقى في الذهب، ويُستخدم في السبائك الذهبية.

سعر جرام الذهب عيار 21

فيما بلغ سعر جرام الذهب عيار 21، الأكثر انتشارًا بين المواطنين في مصر نحو 2210 جنيهًا للشراء، دون احتساب سعر الضريبة والمصنعية في نهاية تعاملات اليوم.

سعر جرام الذهب عيار 18

أما عن سعر جرام الذهب عيار 18، فسجل اليوم الجمعة في نهاية التعاملات 1894 جنيها للشراء، فيما سجل سعر جرام الذهب عيار 22 اليوم 2273 جنيها للشراء، وسعر جرام الذهب عيار 14 اليوم 1447 جنيها للشراء، دون احتساب سعر الضريبة والمصنعية.

سعر الجنيه الذهب

أما سعر الجنيه الذهب اليوم فسجل 17680 جنيها للشراء، دون احتساب الضريبة والمصنعية، بوزن 8 جرامات من عيار 21.

أسعار الذهب اليوم في المحلات بالمصنعية

وتختلف أسعار الذهب اليوم في المحال بين التجار، نظراً لاختلاف المصنعية والضريبة على المشغولات والسبائك الذهبية.