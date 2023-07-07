كم تراجع سعر الذهب في آخر 10 أيام؟.. انخفاض كبير

سجلت أسعار الذهب تراجعا كبيرا خلال العشرة أيام الماضية، إذ وصل التراجع إلى نحو 60 جنيها في الذهب عيار 21 حيث سجل اليوم في نهاية التعاملات حوالي 2210 جنيهات، مقابل 2270 جنيها قبل عشرة أيام بتراجع بلغ حوالي 60 جنيها في الجرام الأكثر تداولا وشعبية في مصر.

الزيادة لن تشكل تحركا للأسعار ولا تتخطى جنيهين

ووفقا لما ذكرته الشعبة العامة للذهب والمجوهرات بالاتحاد العام للغرف التجارية، فإنه تقرر إضافة زيادة قيمة المصنعية للمشغولات الذهبية بنسبة 10% طبقا لما هو مقرر تنفيذه بناء على بروتوكول المحاسبة الضريبية الموقع بين الشعبة ومصلحة الضرائب، كما تعتبر السبائك عيار 24 وزن 100 جرام فأقل من المشغولات الذهبية، وأن تلك الزيادة لن تشكل تحرك للأسعار أو عبء على المستهلك حيث لن تتخطى قيمتها جنيهين بحد أقصى لكافة عيارات الذهب من المشغولات الذهبية.

سعر الذهب عيار 24

وسجل الذهب عيار 24 تراجعا بقيمة بلغت حوالي 98 جنيه تقريبا في آخر 10 أيام، ووصل سعر الجرام اليوم الجمعة في نهاية التعاملات نحو 2526 جنيها، مقابل 2594 جنيها قبل عشرة أيام.

سعر جرام الذهب عيار 21

وسجل الذهب عيار 21 اليوم في نهاية التعاملات حوالي 2210 جنيهات، مقابل 2270 جنيها قبل عشرة أيام بتراجع بلغ حوالي 60 جنيها في الجرام الأكثر تداولا وشعبية في مصر.

سعر جرام الذهب عيار 18

وسجل الذهب عيار 18 حوالي 1894 جنيه في نهاية تعاملات اليوم الجمعة، مقابل 1946 جنيه قبل 10 أيام، بتراجع بلغ حوالي 52 جنيها تقريبا.

سعر الجنيه الذهب

وتراجع الجنيه الذهب في العشرة أيام الأخيرة بقيمة بلغت حدود الـ480 جنيها، حيث سجل الجنيه الذهب اليوم 17680 جنيها، مقابل 18160 جينها قبل 10 أيام، حيث يزن الجنيه الذهب حوالي 8 جرامات تقريبا.