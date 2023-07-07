«إكسترا نيوز» تسلط الضوء على أبرز إنجازات الدولة في عهد الرئيس السيسي.. فيديو

أصدرت قناة «إكسترا نيوز» تقريرًا جديدًا حول إنجازات الدولة المصرية في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، سلطت فيه الضوء على كيفية مواجهة العديد من الأزمات وحلها بنجاح.

التغلب على أزمة الوقود

ويسلط التقرير الضوء على أن الدولة المصرية تمكنت من التغلب على أزمة الوقود التي تفاقمت إلى حد بعيد في عام 2012 حيث تعثرت سبل عيش الشعب المصري بعد نقص الوقود ما أدى إلى تفاقم الازدحام المروري قرب محطات الوقود.

وبحسب التقرير، فقد اتخذ الرئيس عبد الفتاح السيسي العديد من القرارات المهمة لسرعة تلبية احتياجات البلاد من الوقود، وأطلق العديد من المشاريع لتأمين إمدادات الطاقة، وأطلق المزيد من المشاريع الدولية التي قيل إنها دخلت في شراكة. وستؤدي هذه الجهود إلى خفض تكاليف استيراد مصر، حيث تنتج 700 ألف طن سنويًا.

وفي التقرير، أبدى الرئيس عبد الفتاح السيسي اهتمامه بصحة وسلامة الأطفال وتوفير الحياة الكريمة لهم منذ توليه منصبه، حيث أطلق مبادرة صحية للحفاظ على صحة الأطفال، شملت الكشف المبكر عن فقر الدم والسمنة والتقزم لدى أطفال المدارس.

فحص 8 ملايين طالب

وأكد أن الجهد يهدف إلى الفرز المبكر للطلاب المصريين وغير المصريين في جميع محافظات مصر، إذ تم فحص أكثر من 8 ملايين طالب بالإضافة إلى أولئك الذين يتلقون بانتظام بطاقات متابعة من خلال 255 عيادة للتأمين الصحي في مختلف المحافظات.