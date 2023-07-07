«أمراض العصر» حلول ومواجهة (ملف خاص)

شاع مؤخرا على نطاق واسع ما يُعرف بـ«أمراض العصر»، وهى باختصار حزمة الأمراض الناشئة عن نمط الحياة الجديد، الذى يتميز بالسرعة والضغط النفسى والعصبى، وما يتبعه ذلك من الإصابة بأمراض لم تكن موجودة من قبل.

ويؤكد خبراء فى «الطب الوقائى وعلم النفس» أن أمراض «نفسجسمية» بدأت تزحف على حياة المصريين، وهى أمراض كثيرة، منها ما له منشأ نفسى يؤدى إلى أمراض عضوية جسيمة ومزمنة أشهرها (الضغط والسكر)، وينصح الأطباء بأن العودة للطبيعة ونمط الحياة الهادئ فى كل شىء هى الحل وأبرز أدوات مقاومة هذه الأمراض، فضلاً عن أهمية الكشف المبكر عن تلك الأمراض لمحاصرة أعراضها وإنهاء ألمها فى البداية.

وفى مواجهة تلك الأمراض وأمراض أخرى معروفة جاءت مبادرات الرئيس عبدالفتاح السيسى الصحية لتستهدف تحقيق حياة كريمة للمواطنين بلا أمراض، وانطلقت القوافل الطبية والعلاجية فى كافة المحافظات للكشف والعلاج على الجميع فى كافة المراحل العمرية حتى شملت طلبة المدارس والأجنة فى بطون الأمهات.

وحققت تلك المبادرات على مدار السنوات الماضية معدلات نجاح غير مسبوقة نالت إشادات عالمية، أبرزها مبادرة «100 مليون صحة» والقضاء على فيروس سى وعلاج الأمراض المزمنة وغير السارية، والقضاء على قوائم انتظار العمليات الجراحية، حيث انخفض معدل الوفيات بالضغط لـ32% والسكر لـ26%.. وهبطت معدلات الأنيميا بين الطلاب لـ13% والسمنة لـ5% والتقزم لـ2%، وغيرها من المؤشرات الإيجابية القابلة للتحسن فى الفترة المقبلة، مع استدامة تلك المبادرات المهمة.