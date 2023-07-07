14 خدمة مهمة لأصحاب السيارات على منصة مصر الرقمية

وفرت منصة مصر الرقمية الكثير من الوقت والمجهود على أصحاب السيارات بالمصالح الحكومية، إذ أتاحت تقديم كل الخدمات المتعلقة بالسيارات على موقعها الإلكتروني، حيث يمكنك الدخول على الموقع، واتباع خطوات مبسطة تنتهي بالحصول على الخدمة.

14 خدمة مهمة لأصحاب السيارات

وخلال التقرير التالي، ترصد «الوطن»، 14 خدمة مهمة تقدمها منصة مصر الرقمية إلكترونيًا لأصحاب السيارات، والتي جاءت على النحو التالي:

- تجديد رخصة مركبة

- استخراج بدل تالف رخصة مركبة

- تظلم على مخالفات رخص المركبات

- سداد المخالفات

- استخراج بدل فاقد رخصة مركبة

- تحرير توثيق عقد بيع مركبة

- تحرير توكيل بيع مركبة

- تحرير توكيل إدارة مركبة

- استعلام عن مخالفات رخصة مركبة

- التأكد من صحة بيانات مركبة

- سداد مخالفات مركبة لمالك آخر

- توثيق عقد بيع دراجة نارية

- توكيل بيع دراجة نارية

- توكيل إدارة دراجة نارية

أما عن كيفية الحصول على تلك الخدمات، يكون من خلال الدخول على منصة مصر الرقمية، من خلال الرابط، والضغط على أيقونة «تصفح الخدمات» الموجودة في الشريط العلوي من الموقع، وبعدها ستظهر لك قائمة بالخدمات، لتقوم بالضغط على أيقونة «مركباتي»، وبعدها اختيار أيقونة الخدمة، وإدخال بعض البيانات المتعلقة بالرخصة، وسداد رسوم الخدمة لينتهي الأمر بالحصول على الخدمة.