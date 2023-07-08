تفاصيل تطوير محطات السكك الحديدية.. قطارات جديدة وتجهيزات حديثة

لم يغن تطوير خطوط السكك الحديدية للوجهين البحري والقلبي، بإضافة نوعيات جديدة من القطارات مثل التالجو المكيفة المجهزة بأفضل التجهيزات أو تطوير نظم الإشارات، عن تطوير المحطات نفسها، بداية من مداخلها لاستقبال الركاب، ثم شبابيك التذاكر وأرصفة الانتظار نفسها، حيث عملت هيئة السكك الحديدية على تطوير 364 محطة، وتم الانتهاء من تطوير 57 محطة وجار تطوير 60 أخرى مدرجة بالمرحلة الأولى من مبادرة حياة كريمة لخدمة المراكز والقرى.

وثقت وزارة النقل، أعمال تطوير المحطات بنشر فيديو على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، توضح خلال جهود تطوير محطة دمنهور، كغيرها من المحطات التي حظيت بتطوير كبير، مؤكدة أنه تم تركيب البوابات الإلكترونية والحجز والدفع الإلكتروني بمحطات السكة الحديد، حيث اشتملت المرحلة الأولى على 5 محطات رئيسية وهي القاهرة والجيزة وسيدي جابر ومصر بالإسكندرية ودمنهور لتنظيم وإحكام السيطرة على الأرصفة والقطارات ومنع التكدس على الأرصفة والتهرب من دفع التذاكر.

وأشارت هيئة السكك الحديدية في تقرير بها، إلى أن مشروعات تطوير نظم الإشارات تهدف إلى تحويل خطوط الشبكة من النظام الميكانيكي إلى النظام الإلكتروني بهدف زيادة معدلات السلامة والآمان وزيادة عدد القطارات والرحلات بالخطوط وتقليل زمن الرحلة، حيث تم وجاري تطوير نظم الإشارات علي 5 خطوط رئيسية على الشبكة بإجمالي أطوال 971 كم بتكلفة 18,5 مليار جنيه «خط القاهرة – الإسكندرية بطول 208 كم وخط بني سويف – أسيوط بطول 250 كم وخط أسيوط – نجع حمادي بطول181 كم وخط بنها – بورسعيد بطول 214 كم وخط نجع حمادي – الأقصر بطول 118 كم».