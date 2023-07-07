ضبط 72 مخالفة تموينية بالأسواق والمخابز بالدقهلية

كشف السيد دايرة وكيل وزارة التموين بالدقهلية عن قيام المديرية، بشن حملات تموينية مفاجئة على الأسواق والمخابز بالدقهلية في مختلف الإدارات التابعة للمديرية، وتمكنت من ضبط 72 مخالفة.

شن حملات تموينية مفاجئة على الأسواق والمخابز بالدقهلية

وقال «السيد» في بيان له إن الحملات جاءت بناء على توجيهات الدكتور على المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية ومحافظة الدقهلية بتكثيف الحملات الرقابية على المخابز والأسواق لضبط المخالفين.

ضبط 72 مخالفة تموينية بالدقهلية

وأضاف أن الحملات المجمعة بالمديرية شنت في مختلف الإدارات التابعة للمديرية بالدقهلية منها:«منية النصر، شربين، السنبلاوين، نبروه»، وأسفرت عن تحرير 72 مخالفة تموينية في حملاتها منها:

-محضر مبيعات وهمية، و16 محضرا عدم وجود سجل تفتيش.

-19 محضرا عدم مطابقة للمواصفات، 5 محاضر تصرف فى دقيق بقيمة 156 شيكارة.

-26 محضر نقص وزن مابين 5 -19 جم، ومحضر تجميع سلع تموينية بقيمة 3165 جنيه بدال تموينى

- محضر تصرف في سلع تموينية بقيمة 3547 جنيه بدال تمويني، محضر عدم إعلان عن أسعار المقررات التموينية بدال تمويني

3 محاضر غلق في مواعيد العمل الرسمية بدال تمويني