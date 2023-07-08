للبنات فقط.. شروط وإجراءات التقديم لمدرسة التمريض في بني سويف

أعلن فرع الهيئة العامة للتأمين الصحي في محافظة بني سويف، عن بدء التقديم للمدرسة الثانوية الفنية للتمريض، بنات فقط، للعام الدراسي المقبل 2023/2024، والتي تُعد إحدى بدائل الثانوية العامة، وفق عدد من الشروط، وذلك ابتداء من اليوم السبت 8 يوليو وحتى 14 يوليو الجاري لمدة أسبوع.

شروط التقديم بمدرسة تمريض التأمين الصحي في بني سويف

وحددت الهيئة العامة للتأمين الصحي فرع بني سويف عدد من الشروط الواجب توافرها عند التقديم للإلتحاق بـ مدرسة التمريض وهي:

1- أن يكون الحد الأدنى للقبول مجموع 250 درجة، مع ضرورة إجتياز اختبارات

القدرات وكشف الهيئة والإختبار الشخصي والكشف الطبي.

2- أن تكون الطالبة مصرية الجنسية وحسنة السير والسلوك.

3- ان تكون الطالبة المتقدمة من أبناء محافظة بني سويف، مركز اداري بني سويف.

4- الحصول علي شهاده إتمام الدراسة بمرحله التعليم الأساسي وما يعادلها في ذات عام التقدم مع دراسة اللغة الإنجليزية لغة أولي أو ثانية، مركز إداري بني سويف.

6- الحصول علي نسبه 70% في اختبارات القبول في اللغة العربية، و اللغة الإنجليزية، و القدرة علي التعامل مع الحاسب الألي.

6- تعهد بالتفرغ للدراسة بموجب إقرار من الطالبة مصدق عليه من ولي الامر.

إجراءات التقديم بمدرسة تمريض التأمين الصحي في بني سويف إلكترونيا

ا ــ الدخول على الرابط التالي، اضغط هنا، حيث يظهر به شروط التقديم.

2 ــ استيفاء البيانات التالية كالتالي:

- سنه الحصول علي شهاده إتمام الدراسة بمرحله التعليم الأساسي أو ما يعادلها في ذات عام التقدم مع دراسة اللغة الإنجليزية لغة أولي أو ثانية.

- الاسم رباعي.

- عنوان السكن الحالي.

- رقم تليفون الطالب.

- رقم تليفون ولي الأمر.

2 ــ يتم ادخال كافه البيانات المطلوبة للطالبة مع ضرورة تحديد العنوان الفعلي.

3 ــ في حاله عدم مطابقة بيانات الطالبة مع الشروط المعلنة لن يتم النظر في الأوراق المقدمة من خلال اللينك.

4 ــ تقديم ملف pdf يحتوب على عدد صور شخصية للطالبة، صورة شهادة الميلاد، صورة الشهادة الإعدادية، صورة بطاقة الرقم القومي لولي الأمر وتكون سارية، صورة إيصال مرافق لولي الأمر، بيان درجات للصفين الأول والثاني من نفس المدرسة الحاصلة منها علي الشهادة الإعدادية، شهادة حسن سير وسلوك.

5- يتم طباعة بطاقة الترشيح الخاصة بالطالبة من الموقع بعد التسجيل لتقديمها للمدرسة, والتوجه للمدرسة مع صور وأصل الأوراق المرفوعة وللمطابقة من يوم 15/7/2023.

6 ــ فتح باب القبول لمده أسبوع من السبت 8 يوليو وحتى 14 يوليو من خلال اللينك المُعلن.