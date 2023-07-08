أسعار الذهب اليوم في مصر السبت 8-7-2023.. تشهد استقرارا

شهدت أسعار المعدن الأصفر، استقرار كبيرا في بداية تعاملات اليوم، وتستعرض «الوطن» أسعار الذهب اليوم في مصر السبت 8-7-2023، بحسب الشعبة العامة للذهب والمجوهرات بالاتحاد العام للغرف التجارية.

سعر جرام الذهب عيار 24

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم السبت 8-7-2023 فى بداية تعاملات اليوم حوالى 2526 جنيهًا للشراء دون احتساب سعر المصنعية والضريبة.

سعر جرام الذهب عيار 21

فيما بلغ سعر جرام الذهب عيار 21، الأكثر انتشارًا بين المواطنين في مصر اليوم السبت 8-7-2023 نحو 2210 جنيهًا للشراء، دون احتساب سعر الضريبة والمصنعية.

سعر جرام الذهب عيار 18

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18، فسجل اليوم السبت بداية التعاملات الصباحية 1894 جنيها للشراء وسعر جرام الذهب عيار 14 اليوم 1464 جنيها للشراء، دون احتساب سعر الضريبة والمصنعية.

سعر الجنيه الذهب

وبلغ سعر الجنيه الذهب فى بداية تعاملات اليوم السبت 8-7-2023 حوالى 17680 جنيها، دون احتساب الضريبة والمصنعية، بوزن 8 جرامات من عيار 21.

أسعار الذهب اليوم في المحلات بالمصنعية

وتختلف أسعار الذهب اليوم في المحال بين التجار، نظراً لاختلاف المصنعية والضريبة على المشغولات والسبائك الذهبية.

زيادة قيمة المصنعية للمشغولات الذهبية

مع بداية الشهر الجاري أعلنت الشعبة العامة للذهب زيادة قيمة المصنعية للمشغولات الذهبية بنسبة 10 % طبقا لما هو مقرر تنفيذه بناءا علي بروتوكول المحاسبة الضريبية الموقع بين الشعبة ومصلحة الضرائب المصرية، كما تعتبر السبائك عيار 24 وزن 100 جرام فأقل من المشغولات الذهبية بناءا على قرار وزير التموين رقم 94 لسنة 2023.