ضبط 547 مخالفة تموينية بالدقهلية خلال أسبوع

كشف السيد دايرة وكيل وزارة التموين بالدقهلية عن قيام المديرية بشن حملات مفاجئة على الأسواق والمخابز على مدار الأسبوع الماضي بداية من يوم الجمعة 30 يونيو إلى الجمعة 7 يوليو، وتمكنت من ضبط نحو 547 مخالفة تموينية .

شن حملات تموينية مفاجئة على الأسواق

وأوضح في بيان له أن الحملات التموينية جاءت بناء على توجيهات الدكتور على المصيلحي وزير التموين، وتوجيهات محافظة الدقهلية بتكثيف الحملات التموينية على الأسواق والمخابز بالدقهلية في مختلف الإدارات.

ضبط 547 مخالفة تموينية بالدقهلية

وأضاف أنه جرى ضبط عدد كبير من المخالفات التموينية على مدار الأسبوع بالدقهلية من ضمنها:

- يوم الجمعة 30 يونيو ضبط 54 مخالفة، إذ قامت الحملات بالإدارات التاليه «بلقاس، شربين، طلخا، نبروه، تمى الأمديد».

- يوم السبت 1 يوليو تمكنت من ضبط نحو 82 مخالفة تموينية، إذ قامت الحملات بالإدارات التاليه «بلقاس، جمصة، الجمالية، المطرية، المنزلة، أجا، بنى عبيد، السنبلاوين، تمى الأمديد، مركز المنصورة، بندر المنصورة، نبروه».

- يوم الاثنين ضبط 2000 لتر مواد بترولية قبل بيعها في السوق السوداء 1000 لتر سولار + 1000 لتر بنزين 80.

- تحرير 92 محضر بالمخالفات التموينية بالدقهلية التي قامت الحملات بالإدارات التاليه«بلقاس، طلخا، نبروه، ميت سلسيل، اجا، تمى الأمديد، مركز المنصورة، دكرنس، المطرية، بندر المنصورة».

- يوم الثلاثاء جري ضبط 91 مخالفة تموينية في مختلف الإدارات التابعة للمديرية.

- يوم الأربعاء تم تحرير 67 مخالفة تموينية في حملات رقابية على المخابز والأسواق.

- يوم الخميس ضبط 89 مخالفة تموينية في حملاتها المتنوعة في الأسواق والمخابز بالدقهلية

- ضبط 72 مخالفة تموينية في مختلف الأسواق والمخابز بالدقهلية.

وأكد دايرة علي استمرار الحملات التموينية المفاجئة من قبل مديرية التموين بالدقهلية علي مختلف الأسواق والمخابز بالمديرية في الإدارات المختلفة.