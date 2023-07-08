عاجل.. تحذير من ظاهرة جوية خلال الساعات المقبلة: قد تسبب الغرق

حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، من ظاهر جوية خلال الساعات المقبلة، قد تسبب الغرق، إذ تنشط الرياح الشمالية الغربية على شواطئ مسطح البحر المتوسط «مطروح -الضبعة - العلمين - الإسكندرية - بلطيم - دمياط»، ما يعمل على اضطراب في حركة الملاحة البحرية، وارتفاع الموج من مترين إلى 3 أمتار.

وناشد خبراء الأرصاد، المواطنين بتوخي الحيطة والحذر، منعا لوقوع حوادث الغرق وحفاظا على سلامة الجميع خاصة عند الذهاب للمناطق الساحلية ونزول البحر تزامنا مع الظاهرة الجوية من اضطراب حركة الملاحة البحرية.

الأرصاد تحذر من ظاهرة جوية

ووفق بيان الأرصاد بشأن حالة الطقس، فإن معدلات الرطوبة ترتفع خلال الأيام المقبلة لتصل إلى 905 في بعض المناطق مما يزيد الشعور بارتفاع درجات الحرارة

درجات الحرارة السبت 8 يوليو

- القاهرة والوجه البحري: العظمى تسجل 35 والمحسوسة 37 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: العظمى تسجل 30 والمحسوسة 33 درجة مئوية.

- جنوب سيناء: العظمى تسجل 37 والمحسوسة 39 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى تسجل 38 والمحسوسة 40 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى تسجل 40 والمحسوسة 41 درجة مئوية.

درجات الحرارة الأحد 9 يوليو

- القاهرة والوجه البحري: العظمى 35 والمحسوسة 37 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: العظمى 29 والمحسوسة 32 درجة مئوية.

- جنوب سيناء: العظمى 37 والمحسوسة 39 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 37 والمحسوسة 39 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 41 والمحسوسة 42 درجة مئوية.

درجات الحرارة الاثنين 10 يوليو

- القاهرة والوجه البحري: العظمى 34 والمحسوسة 36 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: العظمى 29 والمحسوسة 32 درجة مئوية.

- جنوب سيناء: العظمى 37 والمحسوسة 39 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 35 والمحسوسة 37 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 39 والمحسوسة 40 درجة مئوية.