إصابة 9 أشخاص في سقوط لعبة المنخل داخل ملاهي بالدقهلية

أصيب 9 أشخاص بمحافظة الدقهلية، مساء الجمعة، بجروح ما بين خطرة ومتوسطة إثر سقوط لعبة داخل ملاهي بمصيف جمصة أثناء تواجدهم داخلها، وجرى نقل المصابين لمستشفيات الأزهر الجامعي بدمياط الجديدة ومستشفى جمصة المركزي لتلقي العلاج اللازم.

سقوط لعبة داخل ملاهي للألعاب الترفيهية

وتلقى اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء محمد عبدالهادي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لمأمور قسم شرطة جمصة بسقوط لعبة داخل ملاهي للألعاب الترفيهية ووجود جرحى ومصابين.

انتقل ضباط وحدة مباحث قسم شرطة جمصة وسيارات الإسعاف الى مكان البلاغ وبالفحص تبين سقوط لعبة «المنخل» وذلك خلال تشغيلها ولعدم توافر اشتراطات السلامة والأمان سقطت وبداخلها عدد كبير من الأشخاص مما تسبب في اصابة 9 أشخاص بإصابات بالغة مابين حرجة ومتوسطة.

وجرى نقل المصابين الى مستشفيات الأزهر الجامعي بدمياط الجديدة ومستشفى جمصة المركزي لتلقي العلاج اللازم ، وفرض كردون أمني بمحيط اللعبة التي شهدت الواقعة تحت تصرف النيابة العامة.

وحُرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت الميتبة العامة بالواقعة لمباشرة التحقيقات.

أسماء المصابين وتفاصيل اصابتهم

وقال مصدر طبي بمديرية الصحة بالدقهلية، إن مستشفى جمصة المركزي، استقبلت 9 مصابين إثر وقوع حادث سقوط لعبة «المنحل» داخل ملاهي بمصيف جمصة في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت وجرى تحويل عدد من المصابين الى مستشفى الأزهر الجامعي بدمياط الجديدة لتلقي العلاج اللازم.

وأضاف المصدر، في تصريح ل الوطن أن المصابين في الحادث هم كل من:

أحمد علي المرشدي عبدالعفار، 21 عامًا ، مصابا بجرح قطعي متهتك بالذراع الأيسر.

علي عزالدين سعد، 31 عاما، مقيم مركز بلقاس ومصاب بجرح قطعي باليد اليسرى.

منة الله سعد محمد ابراهيم، 23 عامًا مقيمة محافظة القاهرة ومصابة بجرح قطعي أعلى الحاجب.

يوسف سعد محمد ابراهيم، 14 عامًا ومقيم المنصورة، مصابا بجرح قطعي باليد اليسرى.

خلود أيمن حسن محمد، 15 عامًا، مقيمة مركز بلقاس، مصابة بجرح قطعي بإصبع اليد اليسرى.

أسامة عاطف حسين محمد، 15 عاما، مقيم بلقاس ومصاب بجرح قطعي باليد اليسرى.

وشقيقته هناء عاطف حسين محمد،11 عامًا مصابة بجرح قطعي بإصبع اليد اليسرى.

أحمد بكر إبراهيم، 35 عامًا، مصاب بجرح قطعي بالذراع الأيمن.

عمر عبدالعزيز رشاد، 32 عامًا، مصاب بجرح قطعي بالذراع الأيمن.