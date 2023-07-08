جمال شعبان: الحموضة الشديدة قد تكون من أعراض الذبحة الصدرية

قال الدكتور جمال شعبان عميد معهد القلب الأسبق، إن الذبحة الصدرية هي عرض للإصابة بجلطة في القلب، مشيرًا أن تسميتها بالذبحة لأنها تشبه الذبح وأن المرضى يشبهوها بسكاكين تقطع في أفئدتهم، لافتًا أن كل مرضى الذبحة الصدرية يشتركوا في هذا الوصف «سكاكين بتقطع».

أحيانًا تأتي الذبحة الصدرية بطريقة غير نمطية

وأوضح شعبان خلال لقائه مع الإعلامية إيمان أبوطالب في برنامج «بالخط العريض»، المذاع عبر فضائية «الحياة» أن أحيانًا تأتي الذبحة الصدرية بطريقة غير نمطية مثل أن يشعر المريض بأن «حجر على صدره» مشيرًا أن الحموضة الشديدة والحرقان الذي لا يذهب بأدوية المعدة قد تكون ذبحة صدرية.

نصيحة لمرضى الذبحة للتعامل معها

ووجه الدكتور جمال شعبان نصيحة لمريض الذبحة بأن يتناول 4 أقراص أسبرين أطفال أو دواء «بلافيكس» ويمضغهم ولا يبلعهم ويتركهم في فمه لفترة، مشيرًا أنه اذا استمرت أكثر من 20 دقيقة يجب أن يستدعي أحد الأسعاف له ولا يذهب بنفسه.

وأشار إلى أن مريض الذبحة لا يتحرك بنفسه ولكن يوضع على سرير متحرك أو كرسي متحرك وأنه لا يفعل شيئ بنفسه، معتبرًا أن من فوائد الزواج أن يجد الإنسان من يطلب له الإسعاف في هذه الحالة.