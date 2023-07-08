تفاصيل تحديث نظم إشارات خط سكك حديد «القاهرة - الإسكندرية» المزدوج (فيديو)

كشفت وزارة النقل، تفاصيل تحديث نظم إشارات السكك الحديدية بخط السكك الحديدية «القاهرة - الإسكندرية» المزدوج، موضحة أن التحديث يهدف إلى استبدال النظام الحالي الميكانيكى القديم بآخر إلكتروني حديث، ويحقق العديد من المزايا أولها زيادة عدد الرحلات في اليوم، وتحقيق أعلى معدلات السلامة والأمان.

مزايا تطوير نظم الإشارات

وأكدت وزارة النقل في فيديو نشرته عبر صفحتها الرسمية على «فيس بوك»، أن تحديث نظم الإشارات يسهم في متابعة القطارات لحظة بلحظة، وتحقيق الأمان للمركبات، وتزويد المزلقانات بأنظمة تحكم وبوابات أوتوماتيكية للحد من الحوادث، موضحة أنه نظام يتيح للسائق الاتصال بمراقب التشغيل من أي إشارة في حالات الطوارئ أو الأعطال المفاجئة.

تفاصيل تجديدات نظم الإشارات

وأوضحت وزارة النقل، أن التجديدات تشمل برج الشمال وشبرا الخيمة، وقليوب، وقها وطوخ وسندهور وبنها وقويسنا وبركة السبع وطنطا وكفر الزيات وإيتاي البارود ودمنهور وأبوحمص، وكفر الدوار وسيدي جابر والإسكندرية بطول 208 كيلومترات، و19 برجا رئيسيا، و15 برجا ثانويا، و80 مزلقانا، وبرج تحكم مركزي، بإجمالي 1519 إشارة ضوئية، و1751 دائرة كهربائية، فضلاً عن برج الوابورات وبرج إشارات التوضيب.

وأشارت وزارة النقل، إلى أنه جرى تطوير عدد من المحطات منها محطة القاهرة وبنها ومحطة بركة السبع، ومحطة كفر الزيات ومحطة طنطا، حيث تشتمل هذه المحطات على غرفة تشغيل، وغرفة التحكم.