المشدد 3 سنوات لمتهم بالشروع في قتل آخر بالبدرشين

عاقبت محكمة جنايات جنوب الجيزة، عاطل لإدانته بالشروع في قتل أحد الأشخاص في دائرة قسم شرطة البدرشين بسبب خلافات بينهما، بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات وإلزامه المصاريف الجنائية ومصادرة السلاح المضبوط.

الشروع في قتل أحد الأشخاص

وجاء في أوراق القضية بعد أن انتهت النيابة العامة من التحقيق مع المتهم «محمود. ع، 35 عامًا، عاطل» قيامه في نوفمبر من العام الماضي 2022 بدائرة قسم شرطة البدرشين بمحافظة الجيزة، بالشروع في قتل أحد الأشخاص بسبب خلافات بينهما على هاتف محمول.

مشادة كلامية تطورت لمشاجرة

وأضافت أوراق القضية، أنَّ المتهم حدثت بينه وبين المجني عليه مشادة كلامية تطورت إلى مشاجرة وتطاول بالأيدي على إثرها تعدي الأول على الأخير باستخدام سلاح أبيض «مطواة» محدثًا إصابته الواردة في تقرير الطب الشرعي وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

وتابعت أوراق القضية، أنَّ المتهم أحرز وحاز سلاح أبيض «مطواة» مما يستخدم في الاعتداء على الأشخاص دون مسوغ قانوني أو ترخيص من الجهات المختصة وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.