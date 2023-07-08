مصرع طالب في حادث بالعجوزة.. صدمته سيارة ملاكي أثناء عبور «الدائري»

لقي طالب مصرعه أثناء عبوره الطريق الدائري، إذ اصطدمت به سيارة ملاكي، وجرى نقل الجثمان إلى المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

حادث أعلى الطريق الدائري

تلقى اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إخطارًا من المقدم حسام العباسي رئيس مباحث العجوزة، يفيد بتلقيه بلاغا من عمليات النجدة بوقوع حادث أعلى الطريق الدائري.

بالانتقال والفحص تبين أنه أثناء سير سيارة ملاكي يقودها ثلاثيني، على الطريق الدائري، صدمت طالبا، 16 عاما، أثناء عبور الطريق، ما أدى إلى وفاته في الحال.

وتحرر محضر بالواقعة، وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، وأمرت بتشريح الجثة لمعرفة سبب الوفاة والتصريح بالدفن.